Ok al recupero dei piani seminterrati. Altitonante: progetto chiaro e semplice

Approvato in Commissione Territorio il progetto di legge sul recupero dei piani seminterrati. Il relatore, Fabio Altitonante, aveva presentato un emendamento interamente sostitutivo del testo, tenendo conto dei contributi e delle proposte presentate durante le audizioni.

“Siamo arrivati a un progetto semplice e chiaro e oggi lo abbiamo raffinato ulteriormente – commenta Altitonante – daremo la possibilità ai proprietari di casa di riqualificare taverne e piani interrati, senza nuove tasse. Un'opportunità per le imprese e per i cittadini lombardi, che avranno così un'offerta maggiore. Milano potrà allinearsi a grandi realtà come Londra e New York, dove questo è già possibile”.

I seminterrati potranno essere recuperati per realizzare uffici, appartamenti o attività commerciali, rispettando le norme igienico sanitarie in vigore, anche attraverso impianti di aerazione e illuminazione. Unica deroga sarà l'altezza, che comunque dovrà essere di almeno 2,40 metri, rispetto ai 2,70 metri previsti dalla legge.

“Gli obiettivi sono incentivare la rigenerazione urbana- edilizia, senza nuovo consumo di suolo, e favorire l'installazione di nuove tecnologie per ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera. La nuova legge, tutelando l'ambiente, avrà sicuramente effetti importanti in termini di investimenti e posti di lavoro nella filiera edilizia”.

Le nuove norme saranno valide per gli edifici esistenti all'entrata in vigore della legge. Per recupero delle superfici delle nuove costruzioni abbiamo previsto che sia possibile solo dopo 7 anni. “I Comuni potranno sempre escludere parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni, per esigenze di tutele paesaggistica, rischio idrogeologico e difesa del suolo. La normativa nazionale già adesso esclude queste parti del territorio dalla nuova edificazione e da qualsiasi intervento sugli edifici esistenti, ma è bene ribadirlo.

I locali tecnici, i vani ascensori, i portici e le logge delle strutture ricettive alberghiere, che erano di fatto tagliate fuori, non saranno compresi nel calcolo della superficie lorda di pavimento”.

Importanti novità, infine, anche per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica: “Conosciamo bene il bisogno per Comuni e Aler di avere a disposizione più alloggi da poter assegnare, per far fronte all'emergenza casa. Per questo abbiamo previsto che il recupero di seminterrati per ottenere alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sia esente dal pagamento di contributi vari di costruzione”.