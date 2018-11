Senagalese armato di coltello semina il panico in corso Vittorio Emanuele

Paura in corso Vittorio Emanuele nel tardo pomeriggio di ieri: un senegalese si è infatti aggirato per le vie del centro di Milano con in mano un coltello, urlando e minacciando i passanti. Numerosissime le segnalazioni alla Polizia locale, intervenuta sul posto. L'uomo non aveva più con sé il coltello da cucina, trovato poco distante. Sembra che il senegalese avesse rubato la lama in un ristorante della zona. Per lui, come riporta MilanoToday, varie accuse tra le quali quella di possesso di arma.