Sentenza a Milano: "Vietare il velo in luoghi pubblici non è discriminazione"

La sentenza del Tribunale di Milano: "Non è discriminatorio vietare il velo in uffici pubblici e ospedali come prescrive la legge regionale"

Una sentenza che è destinata a fare rumore: la giudice Martina Flamini della Prima Sezione civile del Tribunale di Milano ha stabilito che vietare alle donne musulmane di indossare il velo negli ospedali e negli uffici pubblici non è discriminazione, ma un principio "oggettivamente giustificato da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza, concretamente minacciata dall’impossibilità di identificare (senza attendere procedure che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati".

La sentenza è quella con cui è stato rigettato il ricorso di quattro associazioni per i diritti degli immigrati nei confronti della delibera di Regione Lombardia del 10 dicembre 2015 che vieta "l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo". Il divieto, annota il giudice, comporta sì di fatto "un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una determinata religione", ma, come spiega il Corriere, si tratta di un sacrificio non discriminatorio di religione ed etnia ed è quindi giustificabile. Martina Flamini è lo stesso giudice che in una precedente occasione aveva condannato la Lega Nord per aver definito "clandestini" i richiedenti asilo.