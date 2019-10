SCHIAFFO 1 - I giovani che a Lissone hanno rubato Gesù bambino dal presepe per vantarsi sui social. Deficienti che devono esser castigati per bene.

Sentinelli: Scuole cadono a pezzi ma Regione dà fondi per presepi

"50.000 euro. Li mette Regione Lombardia. E fa nulla se le scuole cadono a pezzi e gli studenti devono portarsi la carta igienica da casa. Queste operazioni da "Dio, Patria e famiglia", restituiscono perfettamente la cultura politica di chi governa la nostra Regione. Ah, il nostro non è benaltrismo. Si chiama LAICITÀ." questo il post provocatorio apparso sulla pagina Fb dei Sentinelli di Milano contro lo stanziamento deliberato in Regione per la realizzazione di presepi nelle scuole. Una protesta a suon di "carta igienica" prevista per il 9 novembre davanti al Palazzo di Regione Lombardia.