Senza biglietto aggredi' capotreno, identificato e denunciato



La polizia ha denunciato un gambiano di 23 anni per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio. Lo scorso 19 agosto, a bordo di un treno in sosta nella citta' di Legnano, un capotreno ha denunciato l'aggressione ai suoi danni ricevuta da parte di un cittadino straniero trovato irregolare a bordo treno.



Gli Agenti, intervenuti sul posto, hanno immediatamente acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente in stazione, dalle quali hanno riconosciuto, grazie alla descrizione rilasciata dall'aggredito, il presunto responsabile. Il gambiano aveva a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, droga, ingresso illegale nel nostro territorio nazionale ed anche la misura dell'avviso orale emessa dal Questore di Milano