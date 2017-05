La foto l’ha pubblicata il Deboscio sul suo popolarissimo profilo Facebook. Ritrae una signora elegante, molto chic, che sfila alla marcia del 20 maggio che ha visto oltre 70mila persone muoversi in corteo per una Milano accogliente e sicura. L’anziana però tiene lo zainetto “girato” sul davanti, evidentemente per una maggiore sicurezza. E si scatena l’ironia sui social...