Senzatetto, anche a Milano un anno fa buttati via abiti e coperte. VIDEO

Senzatetto, anche a Milano un anno fa buttati via abiti e coperte

Ha suscitato clamore e indignazione l'azione del vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori, che ha gettato i vestiti, le coperte e le giacche presumibilmente abbandonate da un senzatetto in strada. Ma in queste ore è tornato a circolare il video di un servizio realizzato da Striscia la Notizia e andato in onda il 3 aprile 2017 dal quale si deduce che la pratica sarebbe stata piuttosto diffusa anche a Milano. Nel servizio si vede l'inviato Max Laudadio chiedere conto del ritiro da parte di un mezzo di Amsa di coperte, zaini, borse e altri averi di un senzatetto che stazionava davanti all'ingresso di un albergo. Seguono testimonianze di altri senzatetto che riferiscono di episodi analoghi e una intervista all'allora assessore alla Sicurezza Carmela Rozza .

Sardone: "A Milano è una abitudine, ma i buonisti..."