Sequestra e picchia la ex per convincerla alle nozze, arrestato

Per tre giorni ha tenuto sequestrata la ex in una camera di albergo cercando di farle firmare un impegno matrimoniale. Non solo, a ogni rifiuto picchiava con calci e pugni la donna. È accaduto a Montichiari (Brescia). L’allarme è scattato grazie al personale dell’hotel che ha chiamato la Polizia locale. In camera la donna di 36 anni e un italiano di dieci anni più grande originario di Mantova. La donna di origini marocchine è stata trovata con evidenti lividi sul corpo e sul volto. Oggi l’arresto dell’uomo è stato convalidato e il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex e il divieto di ingresso nel Comune di Montichiari. Adesso il 46enne è accusato di induzione al matrimonio, sequestro di persona e lesioni.