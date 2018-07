Sequestrati 200mila prodotti 'non sicuri' nel bresciano



Piu' di 210.000 prodotti non sicuri - extension, ciglia finte e giocattoli - sono stati sequestrati nel Bresciano dalla Guardia di Finanza che ha eseguito tre interventi, due presso due esercizi commerciali a Brescia, e uno a Calcinato (Brescia).



Uno dei due era gestito da soggetti di nazionalita' nigeriana, l'altro da cinesi, e le due ispezioni si sono concluse con il sequestro di 2.217 oggetti pronti per la vendita, prevalentemente extension e ciglia sintetiche, bracciali, collane e bigiotteria varia, privi delle indicazioni necessarie e obbligatorie in lingua italiana.



Nel terzo sito, invece, il magazzino di una ditta cinese, sono stati scoperti circa 208.000 prodotti "non sicuri pronti per l'immissione sul mercato. Anche in questo caso la merce sequestrata era composta perlopiu' da articoli di estetica e giocattoli (unghie finte e corone luminose per bambini) risultati "privi della composizione merceologica, del pittogramma per la sicurezza dei bambini e delle indicazioni previste dal Codice del Consumo.