Sequestrati beni per mezzo milione euro da Dia nel Bresciano



La Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) di Brescia ha sequestrato beni mobili ed immobili di proprieta' di Antonino Scopelliti, 77enne residente a Capriolo, nel Bresciano, e originario di Reggio Calabria, condannato in via definitiva per diversi reati, commessi tra gli anni '70 e oggi, tra i quali furto, contrabbando, lesioni, usura ed estorsione. Il provvedimento di sequestro odierno e' stato emesso dal Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale e Misure di Prevenzione, in accoglimento della proposta per l'applicazione della misura di prevenzione avanzata dal Direttore della Dia.



I beni sottoposti a sequestro ammontano a oltre duecentomila euro e risultano costituiti da una villetta a Capriolo (stimata in 150.000 euro) e da titoli e beni (tra cui orologi Rolex, Tudor, Iwc) per oltre 50.000 euro. Oltre ai beni sequestrati oggi, a Scopelliti sono stati confiscati nei giorni scorsi anche due appartamenti, anche questi siti nel comune di Capriolo, del valore stimato di trecentomila euro. L'attivita' investigativa e' stata svolta sotto il coordinamento della Dda della Procura di Brescia.