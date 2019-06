Nuclei ambientali della Polizia Locale in tutta la Lombardia

"La presenza di nuclei ambientali della Polizia Locale, grazie ai quali sono stati raccolti i dati e svolte le indagini che hanno portato a sgominare la banda criminale. Il mio Assessorato sta lavorando proprio in questa direzione".



Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato, commentando il sequestro di un capannone di circa 150 mq avvenuto oggi in via Val Gardena, utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti speciali.



"Stiamo ragionando con i sindaci e i comandanti di Polizia Locale degli 11 capoluoghi di provincia - ha proseguito - definendo le ultime fasi dell'Accordo di collaborazione per l'attivazione di nuclei di Polizia Locale per interventi operativi ai sensi della suddetta legge. Si tratta di un accordo della durata di 3 anni tra la Regione, i capoluoghi di Provincia e i comuni dei loro territori per la creazione di nuclei di personale specializzato della Polizia Locale: nuclei ambientali e nuclei di sicurezza urbana. Per l'attuazione di questo accordo la Regione concorre riconoscendo agli Enti sottoscrittori un contributo relativo agli interventi di sicurezza urbana ed ambientale di circa 1,8 milioni per il triennio 2019-2021".



Queste somme verranno assegnate agli Enti sottoscrittori per coprire le spese destinate all'impiego di personale appartenente ai servizi di Polizia Locale e per l'acquisto di strumentazione tecnica e per la sicurezza degli operatori, come giubbotti anti taglio o anti proiettile.



"Forniremo alle Polizie Locali Lombarde tra i vari strumenti - ha aggiunto De Corato - anche i droni, fondamentali per il controllo di vaste aree dal cielo e quindi per il contrasto non solo dello spaccio nei campi e nelle zone boschive, ma anche dello stoccaggio abusivo di rifiuti". L'assessore ha quindi annunciato che lunedì pomeriggio relazionerà la Commissione Speciale Antimafia della Regione su stoccaggio e traffico illecito di rifiuti "in relazione all'aumento dei casi di incendio con particolare attenzione alla presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti in Lombardia."



ASSESSORE CATTANEO, RISULTATI DA CONTROLLO E PREVENZIONE -"Il sequestro del sito abusivo per lo stoccaggio di rifiuti speciali a Milano - ha aggiunto l'assessore all'Ambiente e Clima - conferma che le attività di controllo e prevenzione sul territorio stanno avendo risultati. Regione Lombardia lavora da sempre in rete con gli altri enti locali al fine di contrastare gli illeciti in questo settore. Ogni patologia in questo settore va contrastata. Ogni anno in Lombardia vengono gestiti 4,6 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, 16 milioni tn di rifiuti speciali e 12 milioni tn di rifiuti inerti grazie a un sistema industriale che funziona, che opera all'interno della legalità e che tratta quantitativi di migliaia di volte più grandi.