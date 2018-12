Seregno, bufera sul sindaco Rossi: "Mattarella lo sollevi dalla carica"

Seregno, bufera sul sindaco Rossi dopo un fuorionda. Le opposizioni invocano l'intervento di Mattarella

“Entro mezzanotte dobbiamo andare fuori da questo c… di palco”. Parole e musica di Alberto Rossi, sindaco di Seregno (Mb), prima dell'avvio dell'ultima seduta del Consiglio comunale. Rossi, eletto 6 mesi fa, le ha pronunciate rivolto al presidente del consiglio comunale e ad un assessore, mostrando di avere una evidente fretta di tornare a casa.

Una frase che Rossi pensava di pronunciare a microfoni chiusi e invece è stata registrata dalle telecamere che trasmettono il consiglio comunale in livestreaming sul canale youtube, facendo andare su tutte le furie le opposizioni, fino al punto che Tiziano Mariani, della Lista NoiPer Seregno, ha annunciato di voler chiedere l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per sollevare Rossi dal suo incarico.

“Un Sindaco giura di rispettare la Costituzione come ha fatto il Sindaco Rossi nella prima seduta ai sensi della legge del 2000 – ha affermato Mariani – questo modo di fare dei giovani che non si sono mai occupati di istituzioni tradisce e disonora il giuramento fatto e fronte di questo si chiederà l’intervento del Presidente della Repubblica affinché nel rispetto della vita democratica sollevi Rossi dalla carica da Sindaco dopo la dichiarazione di “lesive disprezzo” dell’organo istituzionale più alto per il Comune. Quell’espressione offende una istituzione, un organismo istituito per legge, offende i cittadini”. L’opposizione ha dunque deciso di scrivere una lettera al presidente della Repubblica e al Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Era una battuta goliardica – si è difeso su Facebook il sindaco Rossi – In ogni caso, mi scuso certamente con tutti i Consiglieri, di minoranza e di maggioranza, e con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi”. “Rossi impari ad essere un po' meno social e a rispettare di più gli altri”, ha sottolineato Mariani.

Il video dal sito www.mbnews.it