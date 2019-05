Sergio Rossi presenta sr1 Amalia, collezione in collaborazione con Marta Ferri

Sergio Rossi sceglie la designer e couturier milanese Marta Ferri per reinterpretare l’iconica collezione sr1 e celebrare la spensieratezza e leggerezza dell’estate. Dall’incontro della maestria calzaturiera che da oltre 60 anni contraddistingue Sergio Rossi con la creatività sofisticata e poetica di Marta Ferri nasce sr1 Amalia, una capsule collection composta da mules, slippers ed espadrillas dove l’accostamento di materiali come la raffia e il velluto, viene declinato in nuove e sorprendenti cromie. Una collezione spontaneamente ricercata e vivace che racconta il lato più spensierato e ironico della femminilità Sergio Rossi attraverso gli occhi di Marta Ferri.

“Per creare qualcosa che mi rappresentasse profondamente ho tratto ispirazionedalla mia passione per i colori e i materiali: vi presento “Amalia” che,nella mia memoria, è il nome di una donna dall’identità forte e particolare che è stata per me unesempio e una guida da seguire per ottenere oggetti esclusivi dal gusto irriverente che non hanno paura di distinguersi. ” afferma Marta Ferri. L’esclusiva collezione sr1 Amalia è la prima capsule ad inserirsi all’interno di sr Addiction, inedito contenitore creativo che vedrà un susseguirsi di collaborazioni con partners che interpreteranno con la loro visione e talento il mondo Sergio Rossi declinando il dna del marchio in nuove esclusive collezioni. sr1 Amalia è stata ufficialmente presentata mercoledì 29 Maggio a Milano con un evento dedicato in un set up d’eccezione ed è disponibile presso i flagship stores Sergio Rossi di Milano e Roma e sul sito sergiorossi.com.