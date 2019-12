Serie A, exploit spettatori negli stadi. Inter e Milan brillano per presenze

Exploit di presenze negli stadi della Serie A. La media degli spettatori nella massima serie dopo 17 giornate è di 27.108. Una cifra che registra un incremento del 6.4% rispetto allo scorso campionato e che rappresenta il miglior dato registrato nell’ultimo quinquennio +9.7% rispetto al 2017/18 (24.706), addirittura +22% rispetto al campionato 2016/17 (22.217) e +21.9% rispetto al 2015/16 (22.234). Lo rivela il Report elaborato da Osservatorio Calcio Italiano. A guidare la classifica degli spettatori durante i match casalinghi è, per il quinto anno consecutivo, l’Inter: 63.697 con un aumento del 3.7% rispetto il dato finale dello scorso campionato (61.419). In seconda posizione si attestano i cugini del Milan con una media presenze pari a 53.917 (-1.4% rispetto il dato finale della passata stagione). Terzo gradino del podio per la Juventus con una media spettatori pari a 39.740, in aumento dell’1.3% rispetto all’equivalente del campionato 2018/19. Nella top five anche Lazio e Roma. Per i biancocelesti all’Olimpico una media di 39.375 spettatori con un aumento del 5.9% rispetto il dato finale dello scorso campionato.

Segno negativo, invece, sulla sponda giallorossa del Tevere: con 35.837 presenze la Roma registra un decremento del 7.2% rispetto il risultato finale della stagione 2018/19. Nelle prime dieci posizioni aumentano le presenze allo stadio comunale 'Artemio Franchi' di Firenze (35.069, +12.6%) e allo stadio 'San Paolo' di Napoli (31.265, +7.8%). Ottimo risultato si registra anche al 'Renato Dall’Ara' di Bologna (23.706, +11.6%). In evidenza la media casalinga del pubblico leccese (nona posizione con 23.517) e del tifo genoano (22.624, +4.6%). La Juventus è la squadra che richiama il maggior numero di spettatori avversari: con i bianconeri in campo si è registrato, finora, il miglior dato stagionale a Brescia, Firenze, stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano (Inter), stadio 'Olimpico' di Roma (Lazio), Lecce, Parma, stadio 'Olimpico Grande Torino”'(Torino). Il sold out dello stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano in occasione dell’incontro Inter-Juventus registra, finora, il miglior dato stagionale di spettatori presenti (75.923).