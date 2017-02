Serravalle, Milano ci riprova: in vendita le quote della società

Milano Serravalle, la sede

Il Comune di Milano ha avviato le procedure per liquidare le proprie quote di Serravalle. Si tratta del 18,6 per cento delle azioni che dovrebbero portare nelle casse di Palazzo Marino 104 milioni, destinati al risanamento delle periferie. Le rimanenti quote, in capo ad Asam, sono controllate dalla Regione Lombardia che le ha ereditate dalla Provincia di Milano. Il Comune lo ha reso noto ieri in Commissione, facendo sapere che “l’amministrazione ritiene che non sia più strategico avere una partecipazione in una società che si occupi delle infrastrutture stradali, ma che sia meglio focalizzarsi sul servizio di trasporto in città”. Sulle procedure di cessione in Comune fanno sapere: “stiamo aspettando di avere una nuova valutazione della quota del Comune sulla base degli sviluppi che riguardano Pedemontana e delle ultime norme varate dal parlamento”. – (imprese-lavoro.com)