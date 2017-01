Serravalle, visita di Roberto Maroni. Giordano verso Pedemontana. Inside

Visita (un po' a sorpresa, per i dipendenti) nella sede di Serravalle ad Assago, questa mattina, per il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it il governatore avrebbe incontrato i dirigenti e i quadri aziendali. Al suo fianco anche Federico Giordano, senior banker presso Unicredit e, soprattutto, ex amministratore delegato che con tutta probabilità diventerà il nuovo direttore generale in Pedemontana (così almeno dicono i tam tam). Insieme a Maroni c'erano anche la presidente Carta, Saldini e Di Pietro. Altri rumors parlano di un "trasferimento" da Serravalle a Trenord per Ballarini, attuale consigliere metropolitano. Intanto per le altre nomine, tra cui quella di Aler Monza, bisognerà attendere lunedì. La giunta di oggi è infatti stata rinviata.

@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it