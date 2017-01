Sertori (Flc CGIL): caos e valzer docenti grazie alla “buona scuola”

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – “L’anno scolastico in corso – dice Tobia Sertori, Segretario generale della FLC CGIL Lombardia – primo anno di applicazione della Legge 107 (la “buona scuola”), come anche tutti i commentatori hanno scritto, è stato l’anno più caotico nel garantire un inizio regolare agli studenti con i docenti in classe, e nel garantire certezza del luogo di lavoro al 1° settembre agli insegnanti. Il caos è stato determinato dal contenuto della Legge 107 che stravolgeva la mobilità e l’assegnazione alle scuole dei docenti, creando divisione tra quelli titolari di scuola e quelli assegnati ad ambiti territoriali comprendenti più scuole e le procedure dell’assegnazione alla scuola, con la cosiddetta “chiamata diretta” dei Dirigenti Scolastici”.



“Gli effetti della Legge sulla “buona scuola” sono stati disastrosi. Il fallimento delle modalità di individuazione dei docenti da stabilizzare, la differenziazione tra i docenti nella mobilità, la creazione degli ambiti territoriali e le procedure della chiamata diretta da ambito a scuola, sono dati reali incontestabili e sotto gli occhi di tutti (dirigenti scolastici, docenti, studenti, famiglie)”. “Come rimediare agli errori di metodo e merito ostinatamente perpetrati unilateralmente dal governo Renzi e dal ministro Giannini? L’accordo politico tra le organizzazioni sindacali e Ministro apre le procedure per definire in via “straordinaria” regole per la mobilità degli insegnanti. Semplificazione, regole valide per tutti, protagonismo del Collegio Docenti, tempi idonei per assegnare i docenti il 1° settembre alle scuole e agli ambiti territoriali”.



“Era ed è necessario per ri-costruire un clima di tranquillità e serenità nella scuola, evitare divisioni, discrezionalità, competizione, confusione affrontare problemi che la scuola oggettivamente ha e a cui bisogna dare risposte e trovare soluzioni”. “In conclusione – ha detto ancora Sertori – concordiamo con il fatto che il diritto allo studio per gli studenti non viene garantito togliendo diritti ai lavoratori? Se è così, lavoriamo per il bene di tutta la scuola: studenti, docenti, personale amministrativo-tecnico- ausiliario, dirigenti scolastici. Il nuovo rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro è una tappa fondamentale per ridare valore e qualità del lavoro di tutto il personale della scuola”.