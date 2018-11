Sesso con 13enne, condanna a 23 mesi per una insegnante 40enne di Bergamo

Lei 40 anni, insegnante delle scuole medie in un piccolo Comune della Bergamasca, due figli piccoli e un matrimonio finito alle spalle. Lui ancora 13enne e alle prese con gli esami di terza media. Scoppia la passione a metà giugno, quando le lezioni sono già finite. Ora lei è stata condannata a un anno e undici mesi, patteggiando l'accusa di atti sessuali con minori. Ha ottenuto la sospensione condizionale della pena e non andrà in carcere, mentre continua il suo percorso di riabilitazione con uno psicologo. Grazie ai sospetti dei genitori e ad una segnalazione giunta in Procura, in pochi giorni la verità era emersa. "Mi ero innamorata del ragazzo – aveva spiegato la donna ai magistrati -. Ho perso la testa anche perché era un momento difficile della mia vita". L'insegnante, riferisce il quotidiano Il Giorno, si rendeva conto che quello che stava facendo fosse sbagliato e aveva condiviso le sue preoccupazioni con il giovanissimo amante, per il quale, ribadiva, c'era una vero e proprio sentimento. I due erano stati seguiti e si era accertato che si appartavano nell’auto di lei. Le intercettazioni hanno confermato i sospetti sul tenore degli incontri. Dalle indagini, però, non era emersa nessuna costrizione. La relazione oggi è conclusa.