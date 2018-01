Sesso con sedici minorenni adescate sui social: 35enne condannato

Un 35enne di Novara con impiego a Milano è stato condannato dalla Procura di Milano con l'accusa di prostituzione minorile e violenza sessuale per ben sedici episodi che lo avrebbero visto protagonista tra luglio 2016 e maggio 2017. L'uomo contattava ragazzine tra i 15 ed i 17 anni di età sui social network e le invitava ad uscire, proponendo loro di coinvolgere anche delle amiche.

Il 35enne offriva un pagamento base di 80 euro ad incontro, più extra in regali o in ulteriori somme di denaro a seconda delle sue richieste. Si recava nei motel caricando le ragazzine nel bagagliaio dell'auto, per eludere il controllo dei documenti all'ingresso. All'uomo sono contestati atti di voyeurismo ma anche la consumazione di rapporti sessuali in prima persona. L'accusa di violenza deriva da approcci non consensuali con vittime che avevano cambiato idea. Tutti gli episodi sono avvenuti nel Comasco tranne il primo, accaduto a Milano.