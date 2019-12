Milano

Lunedì, 23 dicembre 2019 - 19:20:00 Sesto, archistar chiama archistar. Il progetto di Piano lo rivede Foster Stando alle voci arrivate ad Affaritaliani.it Milano, il progetto di Renzo Piano per le aree ex Falck starebbe per essere rivisto da Norman Foster di Fabio Massa

Sesto, archistar chiama archistar. Il progetto di Piano lo rivede Foster Il progetto, ora, va spedito. A Sesto San Giovanni nelle aree ex Falck nascerà un nuovo quartiere. La riqualificazione più grande d'Europa. A guidarla è un manager di esperienza come Beppe Bonomi. Il quale è l'espressione della nuova proprietà, ovvero Prelios ovvero Banca Intesa, che ha liquidato (con cospicua plusvalenza) Davide Bizzi, il costruttore che sta facendo furore negli States, tra un grattacielo e l'altro, e che ha concluso le bonifiche sull'area. Secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano, già a metà gennaio ci saranno i primi atti formali. Ma intanto filtra un'informazione che farà scalpore nel mondo dell'architettura. Il progetto di Renzo Piano è al vaglio e in revisione da parte di un altro studio di eccellenza mondiale. Quello di Norman Foster, uno dei padri dell'architettura high tech. Così, le strade (almeno dal punto di vista dei progetti), tra Piano e Foster tornano a incontrarsi. Già alla fine degli anni '60 uno dei soci del primo studio di Foster, il Team4, lo lasciò per andare da Piano. E ora, sliding doors. Foster riprende un progetto di Piano ritenuto ormai datato e lo rivede. Come la prenderà l'archistar italiana?