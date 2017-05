Sesto, candidata di Fdi aggredita e ferita a un braccio: "Fascista..."



Marinella Maioli, candidata di Fratelli d’Italia alle elezioni di Sesto San Giovanni, stava distribuendo volantini elettorali quando è stata aggredita. Secondo quanto riferiscono dal partito, un uomo l’ha apostrofata come "fascista di m...a"



L'AGGRESSIONE



Ieri mattina, mentre stava distribuendo dei volantini elettorali, la candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni per il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, Marinella Maioli "ha subito una vile aggressione in via Saint Denis da un uomo italiano che apistrofandola come "fascista di m...a" l'ha poi spintonata a terra provocandole una lesione al braccio curata al Pronto soccorso". Lo rende noto Fratelli d'Italia aggiungendo: "Ancora una volta, a Sesto San Giovanni, il nervosismo dell'elettorato di chi è di sinistra appare evidente e si manifesta purtroppo in maniera eloquente e deprecabile".



LE REAZIONI



Viviana Beccalossi, assessore regionale della Lombardia al Territorio e Città metropolitana, oltre che responsabile milanese di Fratelli d'Italia, denuncia l'aggressione avvenuta questa mattina ai danni di Marinella Maioli e spiega in un comunicato: "Esprimo solidarietà e vicinanza a Marinella Maioli, candidata di Fratelli d'Italia a Sesto San Giovanni, rimasta vittima di un'aggressione tanto vile, quanto grave. E' inaccettabile che in una città, che si ritiene democratica e che fa dell'accoglienza il proprio punto di forza, una persona che manifesta le proprie idee, certamente lontane da quelle della sinistra, venga selvaggiamente aggredita".



"Solidarieta' a Marinella Maioli, di Fratelli d'Italia Sesto San Giovanni, aggredita da un vigliacco che l'ha mandata al pronto soccorso dopo averle dato della " fascista di m...a". E' la seconda aggressione subita da donne di centrodestra negli ultimi quindici giorni di campagna elettorale e questo e' preoccupante. E lo e' ancor di piu' il silenzio del sindaco Chitto', pronta a organizzare manifestazioni per difendere le sue amministratrici dagli insulti che arrivano dal web ma scandalosamente assente quando si tratta di difendere donne che non la pensano come lei. Vediamo se si degnera' di condannare questo episodio violento e vigliacco". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.