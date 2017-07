Roberto Di Stefano

Sesto, di Stefano presenta la nuova Giunta. Il Pd: siamo preoccupati



"Abbiamo appreso la composizione della nuova Giunta che affiancherà Roberto di Stefano nell'amministrazione di Sesto San Giovanni: a lui e ai suoi Assessori va il nostro augurio di un buon lavoro per la nostra città. Certo lascia perplessi che la principale forza politica dell'originaria coalizione di Di Stefano non sia riuscita a indicare neanche un Assessore proveniente dalla realtà sestese". Così in una nota il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Sesto San Giovanni esprime le proprie perplessità.

"Inoltre - continua la nota - , nel leggere l'attribuzione delle deleghe, notiamo con una certa preoccupazione il rischio di sovrapposizione su temi cruciali e complessi, il demanio. La città non può permettersi di avere indirizzi politici diversi o veti incrociati da parte di forze politiche che hanno dimostrato, anche in campagna elettorale, sensibilità molto differenti. Attendiamo ora che questa nuova Amministrazione si insedi, in attesa di conoscere nel secondo Consiglio, alla luce della nuova coalizione che si è costituita per il ballottaggio, le linee programmatiche del Sindaco e della sua Giunta, e di vedere i primi passi concreti, al di là della continuazione degli slogan elettorali anche dopo le elezioni"