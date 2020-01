Sesto, giovane chiusa in casa da madre, scappa da balcone e cade: è grave

Una ragazza di 17 anni è stata soccorsa ieri in codice giallo con diverse fratture a Sesto San Giovanni dopo che si era buttata dal balcone, in seguito a una lite con la madre. È accaduto alle 21.00 circa, in via la Fratta 74, quando i Carabineiri della compagnia, su richiesta 118, sono intervenuti. La giovane era riversa al suolo, con ferite multiple. I militari hanno poi accertato che aveva tentato di scappare di casa, calandosi dalla finestra del bagno, poiché la madre, con cui aveva litigato e, che nel frattempo era uscita a fare la spesa, l'aveva chiusa all'interno, vietandole di uscire di casa. La giovane, trasporta in codice giallo presso ospedale Niguarda di Milano, è stata ricoverata per frattura gamba sinistra. È fuori pericolo vita.