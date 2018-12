Sesto, investe 4 ragazzi: denunciato pirata della strada

Sesto, pirata investe 4 ragazzi: denunciato a piede libero

Quattro persone sono state investite da un pirata della strada in via Granelli, in zona Carrponto, tra Sesto San Giovanni e Milano. finendo in ospedale ma cavandosela con pochi giorni di prognosi. A guidare l'auto, una Renault Twingo, un peruviano 21enne ubriaco che è stato fermato da alcuni passanti, mentre l'uomo che era con lui è scappato.

Le vittime sono 4 ragazzi sud americani, di Ecuador e Perù, tutti intorno ai 20 anni, colpiti mentre attraversavano le strisce pedonali intorno all'alba di domenica 2 dicembre. Il pirata della strada è un immigrato regolare e incensurato residente a Limbiate. Il passeggero fuggito, invece, secondo i carabinieri potrebbe essere un immigrato irregolare.

Sul posto sono arrivate le ambulenza che hanno portato i pedoni investiti, residenti tra Cologno e Baranzate, agli ospedali Bassini di Cinisello, Niguarda e San Raffaele. Tutti sono stati ricoverati in codice giallo, due di loro sono già stati dimessi, gli altri due rimangono sotto osservazione ma fuori pericolo.

Il conducente della Twingo è stato denunciato a piede libero con le accuse di guida in stato di ebbrezza e lesioni. L’etilometro ha accertato una concentrazione di alcol nel sangue di 2 grammi per litro, quattro volte oltre il limite consentito. La Twingo è stata sequestrata.