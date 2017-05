Sesto, la marcia dei 5Stelle. Lo sfidante della Chittò è incerto

Di Fabio Massa



E’ guerra di sondaggi a Sesto San Giovanni. La Stalingrado d’Italia andrà al voto nella prossima tornata di amministrative e, forse per la prima volta da oltre 70 anni, sarà gara vera. Affaritaliani.it Milano aveva anticipato un sondaggio, commissionato dal centrodestra, che vedeva Monica Chittò, candidata del Partito Democratico, doversi confrontare con il ballottaggio, trovandosi di fronte Roberto Di Stefano, candidato sindaco del centrodestra unito (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia). Terzo in comodo Gianpaolo Caponi, l’outsider dato comunque molto alto nelle rilevazioni. Nel sondaggio del centrodestra, tuttavia, risultava deficitario il ruolo del Movimento 5 Stelle. Nel nuovo sondaggio invece, pare di marca Pd, non solo cambia l’ordine d’arrivo, ma soprattutto i valori in campo. Al primo posto c’è ovviamente Monica Chittò, che tuttavia supera di poco il 40% (40,7%), al secondo posto si conferma Roberto Di Stefano (21,2%). Al terzo, invece, c’è la grande affermazione del Movimento 5 Stelle, con Antonio Foderaro. I pentastellati raggiungono quota 19,6%, facendo così impensierire sia Di Stefano che Gianpaolo Caponi (16,5%), per il ruolo di sfidante della Chittò. E’ chiaro che se la contesa si configurasse così, un ruolo fondamentale l’avranno gli indecisi. In base ai dati visionato da Affari, si attestano al 36,1%, di cui 13,6% hanno dichiarato di non voler votare e 22,5% hanno dichiarato di non sapere ancora per chi esprimere la loro preferenza.



