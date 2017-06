Sesto, "Moschea finanziata da fondo qatariota che sostenne Al-Qaeda"

Sesto San Giovanni: un rendering della futura moschea

La moschea di Sesto San Giovanni, che dovrebbe diventare la più grande del Nord Italia? Finanziata in gran parte dagli emiri del Qatar. Lo afferma Roberto Di Stefano, candidato sindaco del centrodestra nella ex Stalingrado d'Italia che va al voto questo fine settimana. Di Stefano afferma: "Con il Pd al governo della città, si aprono scenari sempre più preoccupanti e cupi. Ieri Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein hanno chiuso le frontiere con il Qatar perchè 'fomenta il terrorismo'. Un'affermazione confermata da numerosi episodi e finanziamenti, una realtà nota nell'Occidente seppur nascosta mediaticamente". Di contro, accadrebbe che a Sesto investe la Fondazione Qatar Charity, "un fondo - prosegue Di Stefano - che mette miliardi di euro in tutta Europa per costruire moschee diffondendo l'Islam più radicale, politico e integralista e da tempo accusata di essere vicino ai Fratelli Musulmani. Ricordiamo che la Fondazione Qatar Charity è stata riconosciuta dal governo americano come uno dei soggetti finanziatori di al-Qaeda e nel 1997 lo stesso Osama Bin Laden ricevette del denaro da parte di questo fondo. Non si nascondono nemmeno, la moschea di Sesto è la punta di diamante degli investimenti di indottrinamento islamico di Qatar Charity in Italia, questo finanziamento è persino segnalato sulla pagina Wikipedia del centro islamico".

Conclude il candidato sindaco del centrodestra: "Siamo veramente preoccupati da questa deriva senza fine: Sesto sta diventando, per colpa del sindaco e del Pd, la capitale dell'integralismo islamico. Qui a Sesto si costruirà la moschea più grande del Nord Italia finanziata da un Paese vicino al terrorismo, un candidato del Pd ha espresso posizioni vicine ai Fratelli Musulmani e ha condiviso un video di un predicatore d'odio che vuole la Jihad in Europa, qui è morto il killer di Berlino Amri e sempre qui c'è stato l'aberrante esperimento della piscina per sole donne musulmane. Votare Pd e Chittò significa consegnare Sesto all'Islam radicale! Il sindaco chiarisca subito questi fatti e blocchi immediatamente la costruzione della moschea".