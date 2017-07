Roberto Di Stefano e Silvia Sardone

Sesto San Giovanni, arriva il Daspo urbano



"Stop al commercio abusivo, all'accattonaggio e al bivacco che determinano lo scadimento della qualità urbana in spazi pubblici. E per chi non rispetta le regole una sanzione amministrativa pecuniaria e l'allontanamento dal territorio del nostro Comune". Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano - con un'ordinanza firmata oggi - ha dato il via a nuovi provvedimenti anti-degrado e al cosiddetto "Daspo urbano".



Nell'atto siglato dal sindaco "è fatto divieto di praticare commercio illegale ed abusivo", di "mendicare e porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio" e di "bivaccare negli spazi pubblici, nei giardini, all'esterno di esercizi pubblici e commerciali ed in tutti i luoghi frequentati dai cittadini, ponendo in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali la consumazione di bevande alcoliche, l'espletamento di bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo, l'intralcio per il libero transito e la molestia a cittadini, in particolare donne e anziani". Secondo il primo cittadino sestese, "è giusto dare un segnale forte prevedendo, oltre a una sanzione pecuniaria, anche quello che viene definito 'Daspo urbano' con l'allontanamento da Sesto San Giovanni di chi contravviene alla legge".