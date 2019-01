Sesto San Giovanni, esponenti di Fi, FdI e Lega al convegno Casapound

Pd Milano: esponenti Lega, FdI e FI a convegno Casapound a Sesto

"Due parlamentari della Repubblica, Paola Frassinetti e Fabio Boniardi, di Fratelli d'Italia e della Lega, e un consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, parteciperanno ad un evento contro l'Europa (vedi titolo 'Nessuna Europa è possibile') organizzato da Casapound, gruppo di chiara ispirazione neofascista. Suggerisco, a chi dice che le commistioni tra la destra e quella estrema sono un'invenzione, di ricordarsene in futuro; mentre al sindaco forzista Roberto di Stefano chiedo di revocare immediatamente la concessione di uno spazio pubblico per questo evento".

La polemica del Pd: "Revocare permesso all'evento"

E' quanto ha dichiarato la segretaria del Pd di Milano, Silvia Roggiani, commentando la partecipazione di esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega all'incontro organizzato da Casapound il prossimo 18 gennaio allo "Spazio Arte" in via Maestri del Lavoro, 10 a Sesto San Giovanni, nell'hinterland del capoluogo lombardo. "E' inammissibile e indegno - ha concluso Roggiani - che in una città come quella di Sesto San Giovanni, che ha pagato un prezzo altissimo nella lotta al nazifascismo, si conceda una sala comunale a chi senza alcun imbarazzo dichiara di ispirarsi a chi ha commesso crimini orrendi ed è responsabile di una delle pagine più buie della nostra storia".