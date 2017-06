Sesto San Giovanni, Penati si schiera con Chittò: "La voterò con convinzione"

Filippo Penati e Monica Chittò

"Voterò convintamente per il centrosinistra". La battaglia per conquistare Sesto San Giovanni entra sempre più nel vivo. Come aveva anticipato Affaritaliani.it Milano, è arrivato un importante endorsement per Monica Chittò. Si tratta del sostegno di Filippo Penati, ex sindaco di quella che una volta veniva chiamata la "Stalingrado d'Italia". "Il mito di Sesto San Giovanni come roccaforte della sinistra e laboratorio per le lotte operaie sopravvive alla realtà dei fatti", ha dichiarato Penati all'AdnKronos. "Da anni la realtà non è più cosi granitica come quella ancora molto spesso rappresentata, dal momento che le fabbriche non ci sono più e Sesto è diventata una importante città della grande area milanese. La realtà è che oggi non c'è nulla di scontato, né per il centrosinistra, perché esiste sempre meno lo zoccolo duro; né per il centrodestra, che intende usare il voto sestese come trofeo da portare alla politica romana".

Lo storico ex sindaco di Sesto San Giovanni analizza così il risultato del primo turno dello scorso 11 giugno. "Il risultato del primo turno ha fornito un dato molto significativo, segno di una forte disaffezione dei cittadini rispetto alla politica in generale". Tuttavia, "il buon risultato che hanno ottenuto le liste civiche, sia quelle esterne alle forze politiche nazionali che quelle interne agli schieramenti, ha costituito un argine a un ulteriore assenteismo dalle urne". In ogni caso, "credo che qui, oggi, si ponga un tema: il voto di coloro che hanno dato fiducia alle forze civiche esprime la necessità di una particolare attenzione alla realtà locale".

"Riprendendo un pensiero di Romano Prodi" afferma ancora Penati "dico che adesso è il tempo delle scelte, con un aggiornamento più generale: il centrosinistra, per storia e cultura, è in grado di meglio accogliere la spinta civica che è arrivata da quella parte rilevante di elettorato mentre penso che il centrodestra non sia ancora maturo, non sia ancora nelle condizioni di poter affrontare le sfide che questa città ha di fronte". Ed è per questo che "domenica prossima voterò convintamente per il centrosinistra. Ha tutte le carte in regola per dare continuità a chi ha offerto il proprio voto al civismo, che è il solo che può garantire capacità di governo".