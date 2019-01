Sesto San Giovanni: sindacati contro Casapound

IMPRESE.LAVORO - Milano - La Camera del lavoro di Milano ha fatto sapere che oggi la Cgil sarà in piazza della Resistenza dalle ore 16 fino alle 23 “per testimoniare la partecipazione antifascista e l’opposizione a Casapound. Sarà una lunga e intensa giornata in cui si parlerà di memoria, ma anche di presente e di futuro”. Le sedi di ANPI Sesto San Giovanni Sezione 340 Martiri e Ventimila Leghe, saranno aperte. Gli appuntamenti sono previsti alle ore 18.30, 19.30, 21.30. Ci sarà una fiaccolata. Anche la Uil Milano Lombardia aderisce alla manifestazione antifascista che si svolgerà oggi,a Sesto San Giovanni, in piazza della Resistenza. “Riteniamo fondamentale non abbassare la guardia dinanzi al pericoloso proliferare di formazioni neofasciste non solo in Italia, ma anche in Europa. E’ doveroso, anche per il sindacato, essere in piazza per difendere i valori della democrazia, contro connivenze e indifferenza”, spiega la Uil.