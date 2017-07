Sesto San Giovanni, writer travolto dal treno dove un anno fa morì Slav

Sesto San Giovanni: writer travolto e ucciso da un treno

Sesto San Giovanni, writer travolto e ucciso dal treno dove un anno fa morì il giovane Slav



Tragedia a Sesto San Giovanni: attorno alle 21.30 di ieri un writer 38enne è stato investito e ucciso da un treno a pochi passi dalla stazione, nello stesso punto in cui poco più di un anno fa venne travolto Slav, nome d'arte del 19enne Svyatoslav Naryshev, italiano nato a San Pietroburgo ucciso dal passaggio di un treno.



Writer ucciso da un treno a Sesto San Giovanni: sarebbe un gesto volontario



Secondo le prime ricostruzioni della Polizia si tratterebbe di un gesto volontario da parte di Mauro Mantovani, writer piuttosto noto e stimato per i suoi lavori, residente non molto lontano dal tratto di ferrovia in cui ha perso la vita ieri sera. Dalle testimonianze dei famigliari era depresso e aveva da poco perso il fratello