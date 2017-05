Sesto Scudetto consecutivo per il Milano Quanta!

di Lorenzo Zacchetti

Il Milano Quanta ha vinto 5-4 Gara 4 della finale Scudetto sul campo del Cittadella vincendo il suo sesto titolo di campione d’Italia consecutivo. Il settimo della sua storia. La serie si chiude dunque sul 3-1, dopo che il successo dei veneti in Gara-1 aveva fatto pensare ad un disegno finale diverso.

Per la società guidata da Umberto Quintavalle si completa quindi una stagione trionfale: dopo Supercoppa, Coppa FIHP e Coppa Italia, ecco il quarto titolo. Il Cittadella esce a testa alta, ma per il secondo anno consecutivo cade di fronte ai milanesi. Gara 4 speculare a Gara 3. Stesso risultato finale, 5-4, per una sfida combattuta dall’inizio alla fine.

Delfino porta avanti Milano, Dal Ben pareggia subito. Poi la doppietta di Belcastro per il Quanta, ma Cittadella che pareggia con Olivero e Spain. Fontanive porta Milano sul 4-3 a fine primo tempo. Nella ripresa Lievore allunga sul 5-3, prima della rete di Dal Ben per il 5-4 finale.

Cittadella-Milano Quanta 4-5, il tabellino

A.S.D.CITTADELLA HOCKEY PATTINAGGIO – MILANO QUANTA: 4-5 (3-4)

A.S.D.Cittadella Hockey Pattinaggio: Facchinetti D [50′]; Belloni M [0′]; Tombolan M, Vendrame T, Covolo L, Dal Ben R, Grigoletto M, Spain K, Merli M, Tonin G, Marini F, Chelodi E, Olivero S, Sommadossi D, Tombolato R,

Milano Quanta: Tononi M. [0′]; Mai M [50′]; Delfino A, Barsanti M, Lutz A, Bellini A, Buggin R, Lievore F, Lettera A, Rigoni F, Comencini A, Ferrari E, Belcastro B, Fontanive N., Banchero E, Ronco L,

Marcatori: PT 1: 11’58” Delfino A (MI), 12’04” Dal Ben R (CIT), 14’19” Belcastro B (MI), 18’41” Belc astro B (MI), 19’02” Olivero S (CIT), 20’20” Spain K (CIT), 24’31” Fontanive N. (MI), : 41’40” Lievore F (MI), 48’32” Dal Ben R (CIT),

Espulsioni: Belcastro B (MI) 2′ [ECCESSIVA DUREZZA], Sommadossi D (CIT) 2′ [CARICA CON BASTONE], Banchero E (MI) 2′ [SGAMBETTO], Belcastro B (MI) 2′ [BASTONE ALTO], Rigoni F (MI) 2′ [ECCESSIVA DUREZZA], Dal Ben R (CIT) 2′ [SGAMBETTO], Spain K (CIT) 2′ [CARICA SCORRETTA], Delfino A (MI) 2′ [BASTONE ALTO], Vendrame T (CIT) 2′ [ECCESSIVA DUREZZA], Rigoni F (MI) 2′ [ECCESSIVA DUREZZA], Vendrame T (CIT) 2′ [ECCESSIVA DUREZZA], Esp.Def. Spain K (CIT) [CATTIVA CONDOTTA], Esp.Def. Delfino A (MI) [CATTIVA CONDOTTA],

Arbitri: Stella F. Di Camporovere () – Lottaroli Di Bologna ()

Allenatori: Pierobon Mauro (A.s.d.cittadella Hockey Pattinaggio) – Luca Rigoni (Milano Quanta)

Albo d’Oro Serie A Hockey Inline

1996 All Star Milano (edizione curata dalla Fihp)

1997-98 Auer Ora Bolzano (edizione curata dalla Commissione Fisg-Fihp Coni)

1998-99 Hc Milano 24 (edizione curata dalla Commissione Fisg-Fihp Coni)

1999-00 Avalanche Bolzano

2000-01 Dragons Gallarate

2001-02 Dragons Gallarate

2002-03 Ghosts Padova

2003-04 Asiago Vipers

2004-05 Asiago Vipers

2005-06 Asiago Vipers

2006-07 Asiago Vipers

2007-08 Asiago Vipers

2008-09 Asiago Vipers

2009-10 Asiago Vipers

2010-11 Edera Trieste

2011-12 Milano 24

2012-13 Milano Quanta

2013-14 Milano Quanta

2014-15 Milano Quanta

2015-16 Milano Quanta

2016-17 Milano Quanta



(dal ’99-’00 campionato organizzato da Fihp/Fisr ed LNH)