Sesto S.Giovanni si candida a Città europea dello Sport 2022

Sesto San Giovanni, nel milanese, si candida a "Citta' europea dello Sport 2022". Verra' inoltrata in questi giorni, infatti, la proposta di candidatura ad Aces Europe, l'Associazione no profit che consegna i premi di Capitale Europea dello Sport (per citta' con piu' di 500 mila abitanti), Citta' Europea dello Sport (per citta' con piu' di 25.000 abitanti), Comune europeo dello Sport (Citta' con meno di 25.000 abitanti), Comunita' Europea dello Sport (associazioni di piu' municipi). "La Giunta ha deliberato di inoltrare la candidatura di Sesto San Giovanni poiche' condividiamo tutti i principi di Aces Europe e di Aces Italia: lo sport e' un fattore di integrazione nella societa', per il miglioramento della qualita' della vita e la salute di chi lo pratica", dichiara il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano, che ha la delega allo Sport. Tra le azioni di promozione dello sport che verranno segnalate ad Aces Europe a supporto della candidatura figurano: il mantenimento di tariffe popolari per l'affitto delle palestre scolastiche in orario extrascolastico da parte delle associazioni del territorio; l'avvio del doposcuola sportivo a prezzi calmierati per le famiglie che promuove lo sport aiutando la conciliazione famiglia-lavoro; lo sport inclusivo con il baskin e le bocce paraolimpiche.