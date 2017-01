Sesto ruota intorno al centro. Filippo Penati rompe con tutti. Inside

Filippo Penati

di Fabio Massa



Tutto ruota intorno a Gianpaolo Caponi. Pare proprio che a Sesto San Giovanni sia lui, a capo di Sesto Nel Cuore, una lista civica di centristi, a "dare le carte" nella tenzone pre-elettorale. Negli ultimi giorni la situazione si è evoluta non poco. La prima notizia è che Filippo Penati si è ritirato dal campo (ammesso che ci fosse mai stato, veramente). Ha infatti annunciato su Facebook di prendere "atto del rifiuto accanito della sindaca Chittò e dei dirigenti del pd sestese ad aprire il dialogo con il nuovo polo civico del Comitato popolare x Sesto per rafforzare il centrosinistra, come io avevo fin dall'inizio auspicato, considero conclusa la mia azione in quel senso".



Insomma, Penati non c'è più, in campo. Almeno a parole sue.

"Sono molto soddisfatto che il polo civico del Comitato popolare x Sesto si sia costituito e, in soli due mesi dalla sua nascita, sia diventato il motore e il centro del dibattito politico in città e sia la vera e unica grande novità a disposizione dei Sestesi che vogliono che Sesto sia ben governata e non consegnata ai populismi dei grillini o della destra", spiega Penati. La verità è che politicamente la situazione del Comitato Popolare è assolutamente complicata. Il "centro" è occupato da Caponi e a sinistra non ha sbocchi. Caponi per il quale Penati tra l'altro usa parole non certo morbide, invocando anche per lui il ricorso a primarie (tecnica già fallita con Monica Chittò per il centrosinistra): "Chi ha scelto questi nomi e questi volti? - si chiede Penati a fronte della pubblicazione di una pubblicità con la foto di Caponi - Loro stessi e pochi intimi. Non certo i cittadini. Un vero e autentico polo civico chiede ai cittadini di essere protagonisti nelle scelte dei candidati.



È il popolo, attraverso le primarie, che deve scegliere le candidature". Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it tutti corteggiano Caponi perché in una rilevazione la sua forza sarebbe stimata in oltre il 10 per cento di gradimento presso i sestesi. E' questo che pare stia accendendo delle derive anche nel centrodestra, che potrebbe allearsi con Caponi o - con mossa decisamente repentina e violando patti scritti - addirittura sostituire Roberto Di Stefano con il centrista per provare ad espugnare una roccaforte rossa. Intanto, sempre secondo rumors di Affari, entro fine gennaio il Movimento 5 Stelle individuerà il proprio candidato. Non sarà la consigliera uscente, Serena Franciosi, ex candidata sindaco, che per motivi personali si ritira. E non sarà Matteo Cremonesi, che ha inviato una mail durissima agli altri pentastellati dicendo che "presto inizierò una nuova avventura politica in un contesto nuovo, sarò parte integrante in un laboratorio nel quale diverse persone ci stanno già lavorando da alcuni mesi". E ancora: "L'avventura del M5S è terminata perchè a Sesto è terminato il M5S, tutto qui, inutile continuare le polemiche e mandare avanti resoconti di parte dove ci si attribuiscono colpe e (di fatto) non si fa nulla di concreto. Il progetto che ho deciso di accettare è stato studiato dalle persone per far bene alle prossime elezioni e pensare alla città, non per fare le comparse senza idee con i voti calati dall'alto". Chissà che Cremonesi non possa essere una delle carte da giocare in un campo o nell'altro...



@FabioAMassa

fabio.massa@affaritaliani.it