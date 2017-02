Sette chili di marijuana e hashish in un capannone: arresto nel Milanese

I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno arrestato un italiano, residente ad Abbiategrasso, trovato in possesso di oltre 7 kg di marijuana e hashish nascosti all'interno di un capannone situato nel comune di Gudo Visconti. In particolare, 4 kg di hashish sono stati rinvenuti nel bagagliaio di una vecchia Fiat 128, mentre la marijuana era nascosta all'interno del bagno, dove era stata riposta per l'essicazione. Nel corso delle perquisizioni condotte dai militari operanti sono stati trovati e sequestrati anche materiali ed attrezzature impiegati per la coltivazione dello stupefacente (strumenti da giardinaggio e neutralizzatori di odori).

Le perquisizioni - estese anche all'abitazione di un altro italiano, pluripregiudicato, che al momento dell'arrivo dei militari si trovava all'interno dei locali - hanno consentito di sequestrare un kit per la clonazione di carte di credito, una patente di guida europea in bianco e due proiettili di piccolo calibro. L'uomo e' stato denunciato per possesso di dispositivi per la clonazione di mezzi di pagamento elettronici e detenzione illegale di munizioni.