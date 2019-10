Sette domande per avere tutta la verità sul nuovo San Siro

Nuovo San Siro, quale verità? Le 7 domande di Affari Milano

1 - Il Milan e l'Inter hanno assicurato che non esiste una opzione Sesto San Giovanni. Perché? Che cosa impedirebbe ai club di andare a Milanosesto? E' indubbiamente strano che alcune settimane fa, la proprietà dell'enorme progetto alle porte di Milano si sia detta disponibile ad ospitare il nuovo stadio, se non si fosse raggiunto l'accordo sul Meazza. Di più: non è irrilevante che l'area di Milanosesto e quella del Trotto (l'area vicino a San Siro) siano dello stesso fondo, ovvero Hines. Che - peraltro, ma è puro dato di cronaca - è la società che ha lanciato Manfredi Catella, oggi numero uno di Coima, nel mondo dell'immobiliarismo milanese. Il quale, e anche qui è puro dato di cronaca, è candidato all'Ambrogino d'Oro. Ovviamente Coima e il progetto stadio Milan/Inter hanno la stessa agenzia di comunicazione, ovvero la Sec di Fiorenzo Tagliabue: ma è solo una coincidenza.

2 - Presa per buona la parola dei club dell'inesistenza di un piano B rispetto a San Siro, se il consiglio comunale dovesse bocciare un nuovo Meazza, che cosa farebbero? Si terrebbero San Siro così come è?

3 - Se il consiglio comunale dovesse approvare e la Sovrintendenza vincolare quale sarebbe la scelta dei club? Esiste una opzione di coesistenza del vecchio Meazza, magari destinato ad altro? E se ci fosse una coesistenza: chi pagherebbe le spese di ristrutturazione necessarie per la messa in sicurezza dell'attuale stadio?

4 - Questione proprietà. Il Comune è proprietario delle aree su cui sorge lo stadio e dello stadio stesso, che ha dato in gestione a una società mista Milan/Inter. Il nuovo stadio di chi sarebbe? O meglio: in quale bilancio finirebbe? Tra gli asset del Comune o tra gli asset delle due società? Oppure si tratterebbe di un diritto di superficie di 99 anni che poi - come avviene con l'edilizia convenzionata - viene riscattato praticamente in automatico e che entra nei bilanci dei club?

5 - Esiste una opzione che prevede un nuovo stadio senza nessun tipo di edificazione intorno? Se no: quali sono i vantaggi della città da una edificazione dell'intera area? Quali gli edifici pubblici (e dunque di proprietà del Comune) che verranno edificati?

6 - Il Fondo Elliott prevede di mettere in vendita la società dopo aver incassato l'ok al nuovo stadio e all'edificazione oppure intende monetizzare l'investimento fatto?

7 - Questione comunicazione: quanti di quelli che hanno risposto ai sondaggi di Milan e Inter sono di Milano? I tifosi non sempre sono cittadini, e San Siro è un bene dei cittadini prima che dei tifosi. Si può avere una suddivisione su base geografica dei voti positivi ai sondaggi? Quale metodologia è stata adottata? Quale il campione?

(Le seguenti domande sono state mandate alla società di comunicazione Sec per avere una risposta) nella giornata di oggi, venerdì 18 ottobre, alle ore 11.20)

