Settimana della moda, le maison puntano su Instagram per lanciare le tendenze

Finita la settimana della moda maschile milanese, che quest'anno si è svolta dal 10 al 14 gennaio, inizia il conto alla rovescia per la moda donna. L'ppuntamento è per i giorni 18-24 febbraio. Sfileranno come di consueto le principali maison di moda con le loro creazioni autunno-inverno 2020-2021. Nelle giornate della moda milanese la città viene invasa da influencer e trend setter. Instagram è diventata sempre più la piattaforma social con cui lanciare tendenze, ma quali sono stati i brand più attivi su Instagram in occasione della Milano Fashion Week dedicata alla moda maschile? Blogmeter ha stilato il suo Instagram Fashion Index, che incorona le maison che hanno creato maggiore engagement su Instagram. Tramite la Blogmeter Suite, piattaforma integrata di social intelligence, sono stati analizzati i profili Instagram dei 56 fashion brand che, tra il 10 e il 14 gennaio, hanno sfilato sulle passerelle di Milano Moda Uomo A/I 2020/21, secondo il calendario ufficiale di Camera Nazionale della Moda Italiana.

Gucci conquista il primo gradino del podio, ottenendo un engagement di oltre 1,8 milioni di interazioni. La sfilata della casa fiorentina, che quest’anno ha coinciso con il quinto anniversario della nomina di Alessandro Michele a Direttore Creativo, è stata un omaggio all’infanzia, un invito a ritornare bambini e a riscoprire e ricreare la propria mascolinità. Ed è proprio questo il messaggio che Alessandro Michele ha voluto trasmettere con il ritorno sulle passerelle milanesi di Gucci Man (dopo 3 anni di assenza): abbandonare gli stereotipi che la società impone, senza paura di mostrarsi come si è.

La seconda posizione della classifica spetta a Prada, che registra oltre 956 mila interazioni durante i giorni delle sfilate. La maison milanese presenta la sua collezione in una scenografia surreale, che ricorda un dipinto di De Chirico: due piazze vuote, comunicanti tra loro, sovrastate dalle pedane dove siedono gli ospiti. E sono proprio gli invitati a diventare i protagonisti dei post Instagram di Prada più apprezzati - solo per citarne alcuni: Chiara Ferragni, l’attore Dylan Sprouse (con la fidanzata supermodella Barbara Palvin), il rapper Quavo Huncho e la star di Instagram Rickey Thompson.

Al terzo posto della classifica si piazza Alexander McQueen, con oltre 523 mila interazioni totali. Il fashion brand britannico, tornato a Milano dopo diversi anni di assenza sulle passerelle dedicate alla Moda Uomo, presenta una collezione che fonde il classico al moderno, con abiti ibridi dai colori che richiamano rocce e minerali tipici delle terre d’oltremanica.

In quarta posizione, con un engagement pari a 506 mila, si attesta Armani che sfila in due giorni distinti sia con la collezione Emporio Armani sia con la collezione Giorgio Armani e presenta una capsule collection adatta per sfidare il freddo sulle piste da sci ma anche in città: Giorgio Armani Neve. Tra i post più apprezzati sul profilo Instagram di Armani spicca una carrellata di foto degli ospiti celebri: Ferzan Ozpetek, Stefano Accorsi, Edoardo Leo, il pilota di Formula 1 Charles Leclerc e l’attore americano Taron Egerton.

Quinta posizione per Fendi, che ottiene oltre 454 mila interazioni. La maison romana presenta una collezione fatta di cappotti, giacche e pellicce che si modificano attraverso applicazioni di cerniere, per una moda sostenibile e che duri nel tempo.