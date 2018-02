Settimana della moda: 64 sfilate, 18 eventi e 1 mostra a Milano dal 20

Settimana moda: 64 sfilate, 18 eventi e 1 mostra a Milano dal 20 febbraio

Eventi a sorpresa come quello che organizzera' Moncler o come quello annunciato da Vogue che con il suo "the next green talents" intende valorizzare la sostenibilita'. Ma anche una mostra sulla moda nell'ultimo trentennio del secolo scorso, "Italiana. l'Italia vista dalla moda 1971-2001" che si terra' a palazzo Reale in occasione dei 60 anni della Camera della moda. Sono alcuni degli appuntamenti di Milano Moda Donna autunno-inverno che animera' la citta' dal prossimo 20 febbraio (fino al 26) con 64 sfilate, 92 presentazioni, 18 eventi in calendario, per un totale di 156 collezioni. A raccontare le novita' dell'appuntamento internazionale piu' importante del settore e' il presidente della Camera Nazionale della moda Carlo Capasa. Che richiama l'attenzione sulla mostra. "Spesso in Italia non abbiamo fatto bene il lavoro della narrazione che serve poi anche ai giovani per guardare al futuro, questa mostra fa quel lavoro - dice -. E' importante che noi, Camera della moda, raccontiamo chi siamo". Ed e' "bello che con il Comune Milano abbiamo avuto il coraggio di fare qualcosa di unico".

"Non e' poco - ha sottolineato Capasa - il fatto che il Comune e anche il Governo in questi anni abbiano finalmente capito quanto e' importante la moda. Siamo la seconda industria del paese". Immediata la replica dell'assessore alle attivita' produttive Cristina Tajani che conferma il sostegno al settore moda da parte dell'amministrazione: "Il Comune di Milano c'e' sempre. Qualunque sia lo scenario confermiamo la volonta' di lavorare insieme e l'impegno a proseguire nel settembre 2018 per un importante palinsesto. E' questo il messaggio che il sindaco vuole lanciare". I numeri danno ragione a chi ci crede: nel preconsuntivo del 2017 il fatturato del settore moda e' cresciuto del 2,55% arrivando a toccare i 64.822 milioni di euro. L'export e' salito del 4,3% superando i 50 mila milioni. Tornando alle novita' della Settimana della moda, oltre all'evento a sorpresa di Moncler, c'e' attesa per Tommy Hilfiger, in passerella il 25 febbraio, che ha scelto il capoluogo lombardo per la quarta tappa del suo show ready-to-buy #TommyNow. Tra le firme che saranno per la prima volta in calendario, infine, Erika Cavallini, Francesca Liberatore e Christian Pellizzari. Fa il suo debutto a Milano anche Tiziano Guardini, vincitore del premio Franca Sozzani, che presentera' la sua collezione nello Spazio Cavallerizze. E' qui che sara' allestita anche la sala stampa, e il fashion hub market, cioe' il progetto della Camera della moda a favore dei giovani talenti. Resta la disponibilita' della passerella nella Sala delle Cariatidi di palazzo Reale, che ospitera' le sfilate degli stilisti esordienti, ma anche lo show di Versace del 23 febbraio. Un altro luogo di sfilate sara' il Padiglione Visconti, in via Tortona.