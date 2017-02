Seveso, piano anti-esondazioni. Beccassi: 214 milioni per 230 opere



"La difesa del territorio da frane e alluvioni e' una priorita' di Regione Lombardia e del presidente Maroni. Dal 2013 a oggi, investendo oltre 214 milioni di euro per 230 opere che ci consentiranno di proteggere i cittadini e le attivita' economiche. Due casi su tutti: Milano, che da oltre 70 anni fa i conti con le esondazioni del Seveso, e' finalmente al centro di un grande programma di lavori che risolveranno questo problema e le opere sono gia' iniziate. E poi Como: il cantiere delle paratie sta ripartendo, perche' vogliamo ridare ai comaschi la vista del loro lago nel minore tempo possibile". Lo ha detto l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Citta' metropolitana nel corso del tavolo tematico organizzato dall'assessorato nel corso di #Dillo alla Lombardia.



"A un anno dall'approvazione dell'innovativa Legge regionale sulla Difesa del suolo - ha dichiarato Viviana Beccalossi - continuiamo a lavorare per mitigare il rischio idrogeologico, sia con opere concrete sia con norme innovative, tra cui il tassativo divieto di costruire in zone a rischio e l'introduzione del principio della cosiddetta 'invarianza idraulica': nella realizzazione di nuove case, industrie, parcheggi o strade, ma anche, ove possibile, negli interventi di riqualificazione, non si deve peggiorare il deflusso verso i fiumi delle acque rispetto alle condizioni di partenza dell'area prima della trasformazione". "Gli altri temi discussi nel tavolo dedicato al Territorio - conclude Viviana Beccalossi - riguardano soprattutto le prossime tappe per rendere ancora piu' efficace la Legge regionale sul consumo di suolo, per favorire sempre di piu' la riqualificazione e il recupero di cio' che e' gia' stato costruito, preservando il verde e i terreni agricoli. Inoltre, e' alle fasi finali il lavoro di riforma della Legge 12/2005, che governa tutta la pianificazione urbanistica della Lombardia".