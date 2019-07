Sfratto con fuga per Mirko Rosa, prima non apre poi spacca i mobili

Non apre, devasta i mobili e poi scappa facendo perdere le proprie tracce. Mirko Rosa, titolare della catena di compro oro Mirkoro e condannato per evasione fiscale ha reagito così quando stamane ha sentito bussare alla porta dell'attico dove abita. Erano l'ufficiale giudiziario e il proprietario con l'avvviso di sfratto. La porta è rimasta chiusa, ma i due hanno sentito rumori di mobili colpiti per alcuni minuti, fino al silenzio totale. I vigili del fuoco, chiamati dai carabinieri, una volta entrati non hanno trovato nessuno. Da una prima ricostruzione sembra che l'imprenditore sia riuscito a fuggire attraverso il garage.