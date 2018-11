Sgallery: apre il 30 novembre la "Galleria che mancava a Milano"

Sgallery: apre al pubblico "la galleria che mancava a Milano"

Inaugurazione al pubblico il 30 novembre per SGallery, la seconda Gallery di Expowall, ovvero il nuovo spazio espositivo di Pamela Campaner e Alberto Meomartini tutto dedicato alla fotografia, all’arte, al design e al vintage. "La galleria che mancava in una città come Milano. Accoglie come una casa, cambia come una galleria, vende come un concept-store", recita l'invito all'apertura al pubblico. Porte aperte dunque dalle 10.30 alle 18.30 di venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre in via Luisa Sanfelice 3 a Milano. Sito: www.sgallery.it.