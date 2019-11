Sgomberati 7 alloggi abusivi in vialeTesti. Bolognini: schiaffo a illegalità

Aler Milano ha effettuato, questa mattina, un intervento di sicurezza nelle case di viale Fulvio Testi 310, 'liberando' 7 alloggi che risultavano occupati abusivamente da famiglie italiane e straniere. L'intervento è stato realizzato in stretta collaborazione con la Prefettura, la Questura, la Polizia Locale, il Comune di Milano e Regione Lombardia. Ne dà notizia l'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini. Il significativo spiegamento delle Forze dell'Ordine che ha visto la presenza della Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, coordinati dalla Questura di Milano, ha consentito che lo svolgimento delle operazioni di sgombero avvenisse nella massima sicurezza. Anche Aler Milano ha partecipato all'intervento con 20 ispettori supportati da 10 fabbri e 10 camion necessari per l'asporto delle masserizie.

"È stata anche fornita assistenza ai minori - ha commentato l'assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini - presenti in 3 dei nuclei famigliari che hanno dovuto abbandonare gli alloggi. Gli appartamenti recuperati saranno oggetto di riqualificazione da parte di Aler Milano e conseguentemente assegnati a famiglie aventi titolo". "L'intervento di oggi rappresenta un'importantissima operazione di legalità in uno dei quartieri e dei contesti più difficili della città. Desidero ringraziare il Prefetto e le Forze dell'ordine, oltre ad Aler e a Regione Lombardia - ha aggiunto Bolognini - per l'operazione e l'impegno messo in campo, che testimonia quanto grande sia l'attenzione per ripristinare la

legalità all'interno delle case Aler".



Dall'inizio dell'anno sono stati sgomberati circa 400 appartamenti e nel 2019 per la prima volta, se si considerano gli ultimi sette anni, il numero degli alloggi occupati abusivamente in città è diminuito. Oltre 2000 appartamenti sono stati recuperati in pochi mesi da Aler. "Sono dati significativi - ha concluso Stefano Bolognini - che denotano un'importante inversione di tendenza e di rilancio dei quartieri popolari di Milano. Stiamo dando un segno di presenza delle Istituzioni e dello Stato in contesti difficili, per liberare le energie positive e per riportare una vita nella condizione di normalità in questi quartieri".