Sgomberato il Centro Sociale: via l'Officina, caos sui Navigli

di Fabio Massa

È in corso da stamattina una operazione decisa dalla questura che, secondo quanto risulta dalle prime informazioni raccolte da Affaritaliani.it Milano, è volta a sgomberare il Centro Sociale Officina Occupata. Il luogo di ritrovo che ha sede in via Carlo Torre, in zona Romolo.

Il Centro Sociale era occupato dal collettivo Zip, che è al terzo sgombero subito da giugno a questa parte. Prima furono cacciati dall'ex auto officina di Corso di Porta Vercellina, poi, in un blitz durato poche ore, da via della Signora 5, tra la Statale e il Tribunale. Molti i blindati accorsi in zona con un dispiegamento ingente di forze dell'ordine. Traffico impazzito.

fabio.massa@affaritaliani.it