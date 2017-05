Sgombero di anarchici a Milano: sei sul tetto per protesta

Digos

E' in corso lo sgombero dello stabile di via Gadames, in zona Certosa, occupato da un gruppo di anarchici da circa 8 mesi. In sei sono saliti sul tetto come atto dimostrativo. Procede la polizia con la Digos che opera sul posto insieme a reparti del commissariato di zona. Si tratta di una palazzina di tre piani di proprieta' della congregazione dei Padri passionisti. Lo stabile e' stato al centro di una accesa polemica perche' qualche tempo fa gli occupanti avevano esposto sul balcone una statua della Madonna bendata e oltraggiata, questa la critica, da uno striscione a sfondo sessuale.