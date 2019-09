Sgominata banda nel Nord, all'attivo 18 furti in case di riposo

I carabinieri della compagnia di Stradella (PV), insieme alle compagnie di Voghera, Tortona, San Donato Milanese, Ravenna e Senigallia hanno sgominato una banda che aveva compiuto 24 furti accertati, di cui 18 a danno di case di riposo, tre in esercizi pubblici e tre su mezzi agricoli. Cinque gli arrestati, di eta' compresa tra i 28 e i 48 anni; di questi tre sono di nazionalita' albanese, oltre a un italiano e un rumeno, in esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere a firma del Gip di Pavia, Luisella Perulli. Localizzato in Romania un altro destinatario dell'avviso di custodia. Gli arresti sono stati compiuti venerdi' in seguito all'attivita' investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, Valentina De Stefano e corroborata da molteplici servizi di osservazione, controllo e pedinamento nonche' da accertamenti tecnici, avviata nel mese di febbraio 2018 dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Stradella. In particolare, le indagini consentivano di accertare l'esistenza di un consolidato sodalizio criminale autonomo, composto perlopiu' da soggetti pregiudicati provenienti dall'est europa, dedito alla consumazione di reati contro il patrimonio. Nel medesimo contesto investigativo, inoltre, sono stati deferiti in stato di liberta' due persone per ricettazione e altre due per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.