Shopping di lusso, gli ultraricchi russi sempre più pazzi di Milano

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Milano è la regina del Tax Free Shopping da parte dei russi nel Belpaese: +41% ricerche online. Boom dei turisti della Russia nella Italia arrivi di più del 35% secondo l'Associazione russa dei tour operator. Cercano shopping, lusso e alberghi 4 e 5 stelle, esperienze esclusive. Scontrino medio 1.000 euro, decine o centinaia di migliaia di euro per i super ricchi con richieste stravaganti come affitto di isole, acquisto castelli, voli in elicottero per ricerca immobili e molto altro. "I turisti russi in Italia -spiega l'esperto Giulio Gargallo- sono i secondi top spender, dopo i cinesi, con uno scontrino medio di 800-1.000 euro o più nel tax free shopping. Ci sono i super ricchi con decine e centinaia di migliaia di euro al giorno di budget con acquisti e richieste esclusive. La città di Milano è la regina dello shopping di lusso per i turisti russi nel Belpaese in cerca di lusso e moda. A seguire Roma, Firenze, Venezia". "I turisti provenienti dalla Federazione Russa sono stati numerosi a via Montenapoleone e il Quadrilatero della Moda. Fra gli acquisti preferiti moda e accessori di lusso. Ma anche hotel 4 o 5 stelle, visite in esclusiva a location e tour specializzati per vip. Secondo i dati di Yandex, il principale motore di ricerca russo, il brand 'Milano' è stato ricercato online il 41% in più nel luglio 2019, rispetto al 2018. Nel luglio del 2018 infatti le ricerche online sono state 883.085, mentre 1.250.009 sono state quelle di luglio 2019, determinando un aumento del +41%", osserva Gargallo.