Si cala dalla finestra per aggirare il divieto dei genitori e precipita



Una 17enne e' precipitata dal secondo piano di un palazzo a Cusano Milanino nel tentativo di uscire di casa calandosi dalla finestra della sua camera con una corda, realizzata con delle lenzuola annodate. E' successo a 00.40 in via Toscana nel comune alle porte di Milano. La ragazzina aveva avuto una discussione con i genitori che le avevano impedito di uscire di casa per incontrare le amiche.



Nel tentativo di aggirare il divieto si e' calata dalla finestra, ma il nodo si e' sciolto e la 17enne e' caduta a terra. A chiamare i soccorsi sono stati genitori che sono entrati nella stanza e non vedendo nessuno all'interno e le finestre aperte hanno guardato giu' e visto la figlia a terra. La giovane e' stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza dove e' ricoverata in prognosi riservata dopo un intervento neurochirurgo. Secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.