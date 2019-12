Si fa donare casa da cliente malata, 3 anni a commercialista

Il Giudice Fabio Processo della IX Sezione penale del Tribunale di Milano, ha condannato il commercialista Massimo Rizza, Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Milano, alla pena di tre anni di reclusione per il reato di circonvenzione d’incapace per aver indotto Adriana Fasana, 84enne storica docente di fisica del Politecnico di Milano e sua cliente, a donargli la nuda proprietà di un immobile a Varazze (SV). Il Giudice, secondo quanto riportato da una nota, ha riconosciuto la responsabilità per il reato contestato dal Pm di Milano Dott.ssa Baj Macario secondo la quale il commercialista ha abusato dello stato d’infermità e deficienza psichica della vittima nonché del suo isolamento per farle firmare l’atto di donazione nel cortile dell’Rsa ove era ricoverata senza previa comunicazione al personale sanitario e senza assistenza alcuna da parte di infermiere, familiare o badante.