Si finse tassista e stuprò 2 ragazze: condannato a 8 anni di carcere

Stuprò 2 ragazze all'uscita di una discoteca: condannato tassista abusivo

Otto anni di carcere. È la pena a cui è stato condannato con rito abbreviato per violenza sessuale Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese arrestato dalla Squadra mobile nel gennaio del 2018 con l'accusa di aver stuprato in auto, tra luglio 2016 e novembre 2017, due ragazze tra i 20 e i 25 anni, fatte salire in macchina davanti alla discoteca milanese 'Old Fashion'.

La sentenza è stata emessa dal gup di Milano Natalia Imarisio. Al processo hanno partecipato anche le due vittime, una di loro era presente in aula al momento della lettura della sentenza di condanna. Secondo le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, il finto tassista aveva adescato entrambe le ragazze all'esterno della stessa discoteca e nello stesso orario, tra le 4 e le 5 del mattino. In entrambi i casi aveva portato a casa prima gli amici delle ragazze, per restare poi solo in auto con loro, fermarsi in una stradina secondaria e violentarle. La Procura aveva chiesto una condanna a 14 anni e mezzo, ma il gup ha fatto cadere un'aggravante contestata e ha portato la pena a 8 anni.