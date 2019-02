Si getta dalla finestra a scuola, grave 14enne cremonese

Precipita dalla finestra della scuola e adesso e' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. Una studentessa di 14 anni stamattina e' caduta da una finestra del liceo artistico Munari di Crema (Cremona) per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto finora hanno ricostruito polizia e carabinieri la giovane si sarebbe gettata dalla finestra di un bagno volando nel vuoto per circa otto metri prima di schiantarsi sull'asfalto. I soccorsi sono stati effettuati dall'automedica dell'ospedale maggiore di Crema e dalla Croce Verde di Soncino (Cremona) e la giovane e' stata trasportata in eliambulanza a Milano. Il motivo del gesto non e' stato chiarito e la Procura ha aperto una inchiesta.